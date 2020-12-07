В Казани пройдет семинар по школьному питанию

Фото: Дмитрий Зайцев

В ближайший четверг управление образования исполкома Казани проведет семинар по организации питания в школах с участием сотрудников Роспотребнадзора. Такое поручение дал мэр Казани Ильсур Метшин.

На семинар приглашают директоров образовательных учреждений и родительские активы, которым расскажут о стандартах, закупках, приготовлении и контроле горячего питания.

Дмитрий Зайцев

Ранее Метшин предложил создать в школах города родительский общественный контроль. Такое предложение появилось по итогам исследования, проведенного агентством «ПромРейтинг», посвященного качеству школьного питания, согласно которому опрошенные родители поставили 4,2 из 10 максимальных баллов. Среди недостатков назывались скудный выбор вариантов блюд, посторонние предметы в еде и хамство поваров.

«Я не доверяю этим результатам. Как можно говорить о хамском отношении поваров, если ни одного родителя нет в школе», — отреагировал мэр.