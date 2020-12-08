В Нижнекамске пожарным пришлось тушить огонь в ресторане «Перчини»

В Нижнекамске пожарным пришлось тушить огонь в ресторане «Перчини». По данным МЧС, загорелись жировые отложения в вентиляции.

Из-за этого в заведении повалил дым. Помещение покинули 12 человек персонала и семеро посетителей, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Огонь горел на площади 0,3 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, сегодня в Иннополисе произошел пожар в строящемся здании технопарка. Загорелась емкость с дизельным топливом в подвале объекта.