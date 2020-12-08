В Нижнекамске пожарным пришлось тушить огонь в ресторане «Перчини»
В Нижнекамске пожарным пришлось тушить огонь в ресторане «Перчини». По данным МЧС, загорелись жировые отложения в вентиляции.
Из-за этого в заведении повалил дым. Помещение покинули 12 человек персонала и семеро посетителей, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.
Огонь горел на площади 0,3 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, сегодня в Иннополисе произошел пожар в строящемся здании технопарка. Загорелась емкость с дизельным топливом в подвале объекта.Происшествия Татарстан
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