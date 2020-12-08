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МЧС: открытое горение в Иннополисе ликвидировано

11:07, 08.12.2020
МЧС: открытое горение в Иннополисе ликвидировано
Фото: скриншот

В МЧС сообщили, что открытое горение в строящемся технопарке в Иннополисе ликвидировали в 10.32. Пострадали двое рабочих, их доставили в казанскую горбольницу №7.

Общая площадь пожара составила 85 кв. м. Из них на кровле здания горели блоки кондиционеров и обшивка на площади 15 кв. м, передает пресс-служба республиканского главка МЧС.

В подвале на площади 70 кв. м горела емкость с дизельным топливом. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на место выехал прокурор Верхнеуслонского района. Он проверит соблюдение техники безопасности на объекте.

Происшествия Татарстан
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