МЧС: открытое горение в Иннополисе ликвидировано
В МЧС сообщили, что открытое горение в строящемся технопарке в Иннополисе ликвидировали в 10.32. Пострадали двое рабочих, их доставили в казанскую горбольницу №7.
Общая площадь пожара составила 85 кв. м. Из них на кровле здания горели блоки кондиционеров и обшивка на площади 15 кв. м, передает пресс-служба республиканского главка МЧС.
В подвале на площади 70 кв. м горела емкость с дизельным топливом. Причина пожара устанавливается.
Напомним, на место выехал прокурор Верхнеуслонского района. Он проверит соблюдение техники безопасности на объекте.Происшествия Татарстан
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