«Гарри Поттер» и «Зулейха открывает глаза» — что россияне хотят включить в школьную программу по литературе

Более 40% читателей хотят добавить в школьную программу сагу Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса книжного сервиса MyBook. В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек.



По данным опроса, более 42% респондентов высказали желание о том, чтобы на уроках литературы школьники читали Гарри Поттера Джоан Роулинг, 30% респондентов отметили, что не против добавить в программу детектив Бориса Акунина «Азазель».

Еще пользователи считают, что из отечественных произведений в программу по литературе стоит также включить такие книги, как «Зулейха открывает глаза» казанской писательницы Гузель Яхиной, «Географ глобус пропил» Алексея Иванова, «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Дом, в котором...» Мариам Петросян. Из зарубежных книг читатели выбрали научно-фантастический рассказ «Цветы для Элджернона», книгу «У войны не женское лицо» нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, «Вторая жизнь Уве» Фредерика Бакмана, «Щегол» Донны Тартт.

Респонденты выступили и за исключение некоторых книг из школьной программы. Так, 24% читателей исключили бы из программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова, а около 20% высказались против «лагерной прозы», в том числе повести «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына и сборника «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.



Напомним, в конце июня сообщалось о росте спроса на книги о Гарри Поттере в Казани.