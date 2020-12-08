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«Казанский чак-чак» и «Татарский вяленый гусь» стали призерами конкурса «Вкусы России»

13:02, 08.12.2020
«Казанский чак-чак» и «Татарский вяленый гусь» стали призерами конкурса «Вкусы России»
Фото: agro.tatarstan.ru

Два татарстанских продукта отмечены в конкурсе «Вкусы России», устроенном Минсельхозом РФ. Призовые места заняли чак-чак и вяленый гусь.

«Чак-чак казанский», который выпускает ЗАО «ЕПК», занял второе место в категории «Попробуй, полюбишь», представляющей территорию отдельного региона.

«Татарский вяленый гусь» сельхозпредприятия «Агро Лидер» занял первое место в категории «Вкусное рядом», представляющий продукцию территорий с населением до 30 тысяч человек.

Стоит отметить, что в категории «На всю страну» третье место занял башкирский мед.

В категории «Нас выбирают», представившей победителей народного голосования, оказались бурятские буузы, подмосковные сыры и дагестанская баранина.

ПромышленностьАгропромБизнесРозничная торговля БашкортостанТатарстан
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