«Казанский чак-чак» и «Татарский вяленый гусь» стали призерами конкурса «Вкусы России»
Два татарстанских продукта отмечены в конкурсе «Вкусы России», устроенном Минсельхозом РФ. Призовые места заняли чак-чак и вяленый гусь.
«Чак-чак казанский», который выпускает ЗАО «ЕПК», занял второе место в категории «Попробуй, полюбишь», представляющей территорию отдельного региона.
«Татарский вяленый гусь» сельхозпредприятия «Агро Лидер» занял первое место в категории «Вкусное рядом», представляющий продукцию территорий с населением до 30 тысяч человек.
Стоит отметить, что в категории «На всю страну» третье место занял башкирский мед.
В категории «Нас выбирают», представившей победителей народного голосования, оказались бурятские буузы, подмосковные сыры и дагестанская баранина.ПромышленностьАгропромБизнесРозничная торговля БашкортостанТатарстан
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