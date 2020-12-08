Названы самые популярные видео 2020 года среди россиян на YouTube

Эксперты Google Россия назвали самые популярные видео 2020 года среди российских пользователей на YouTube. На сегодняшний день видеохостинг насчитывает 77% жителей России.

Первое место в топ-10 самых просматриваемых видео досталось шоу комиков «Что было дальше» с Юрием Дудем и Лолитой Милявской. На втором месте интервью Дудя со стендапером Алексеем Щербаковым, на третьем — выпуск программы «Вечерний Ургант» о рэп-исполнителе Моргенштерне.

В первой пятерке также ролик «За сколько минут опарыши съедят бургер?" и «Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж!».

Фото: publicdomainpictures.net

В десятку самых просматриваемых также вошли видео, как российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль Mercedes GT63s за 13 млн рублей, выпуск программы «Камеди Клаб» и одна из серий сериала «Непосредственно СУД».

В октябре два близких к Татарстану артиста TATARKA и Нурминский попали в тренды YouTube с новыми клипами.



Татьяна Демина