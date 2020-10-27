Mercedes-Beiz Russia: мы в курса ситуации с сожженным автомобилем Литвина

Фото: кадр видео youtube.com

В выходные в Сети появилось видео, как российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль Mercedes GT63s за 13 миллионов рублей. Количество просмотров ролика уже приближается к 10 млн.

На кадрах блогер облил свою машину бензином в поле, а затем уехал на «Запорожце», который толкали его друзья.

Литвин приобрел Mercedes GT63s за 13 миллионов рублей в мае 2019 года. Через год машина заглохла посреди дороги. Автомобиль чинили несколько раз, но неполадки возникали раз за разом. После этого Литвин объявил компании протест, пообещав больше не покупать их автомобили.

Компания Mercedes-Beiz Russia прокомментировала «Реальному времени», что знают о ситуации с автомобилем Литвина. В пресс-службе подтвердили, что клиент обращался в дилерский центр , однако автомобиль не был предоставлен на диагностику.

«К сожалению, со стороны АО «Мерседес-Бенц РУС» мы не имеем возможности произвести оценку технического состояния автомобиля, а также выполненных работ со стороны дилера, поскольку автомобиль не был предоставлен нам на диагностику. На предложение о проведении диагностики автомобиля с участием технического специалиста АО «Мерседес-Бенц РУС» обратной связи от клиента получено не было. Запроса на экспертизу также не поступало», — ответили «Реальному времени» в пресс-службе Mercedes-Beiz Russia.