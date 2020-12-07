Суд не прекратил уголовное преследование челнинки, оставившей ночью ребенка в коляске

В Набережных Челнах мировой суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования женщины, оставившей на улице ночью коляску со своим ребенком.

Следствие предлагало назначить женщине судебный штраф. Однако суд вернул уголовное дело для принятия решения об окончании предварительного следствия и утверждения обвинительного заключения.

Гособвинение решение суда поддержало.

Напомним, что жительницу Набережных Челнов обвиняют по ч. 1 ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровья).

Происшествие случилось 10 октября текущего года. Забытую в коляске девочку забрали в Набережночелнинский дом ребенка.



Татьяна Демина