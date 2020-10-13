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Забытую в коляске девочку из Челнов забрали в Дом ребенка

08:14, 13.10.2020
Забытую в коляске девочку из Челнов забрали в Дом ребенка
Фото: rosbalt.ru

Двухлетнюю девочку, обнаруженную во дворе многоэтажки в коляске, забрали в Набережночелнинский дом ребенка, на какое-то время она останется там. Об этом сообщила начальник отдела опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов Эльвира Валиева.

«Состояние здоровья ребенка удовлетворительное. 12 октября она выписана из КДМЦ и временно устроена в Дом ребенка до выяснения всех обстоятельств. Мать несовершеннолетней ранее по статье 5.35 КоАП РФ не привлекалась, на учете не состоит», — приводит ее слова Chelny-biz.ru.

Помимо уголовного дела по статье «Оставление в опасности», на мать составили протоколы об административных нарушениях по неисполнению родительских обязанностей и по несоблюдению требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию.

Ранее «Реальное время» сообщало, что девочка получила переохлаждение.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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