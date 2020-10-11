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Жители Набережных Челнов ночью нашли коляску с оставленным ребенком

12:49, 11.10.2020
Жители Набережных Челнов ночью нашли коляску с оставленным ребенком
Фото: rosbalt.ru

Ночью жители Набережных Челнов обнаружили на улице ребенка в коляске. Он был оставлен без присмотра. Об инциденте рассказали пользователи соцсетей.

По словам автора анонимного сообщения, коляску с маленькой девочкой нашли в первом комплексе. Жители сразу вызвали скорую помощь.

Ранее Альметьевская городская прокуратура провела проверку после сообщений в соцсетях о ребенке, которого оставили на улице воспитатели детского сада.

Происшествия Татарстан
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