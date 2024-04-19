Оренбург остался без воды из-за отключения электроэнергии

Отключение электроэнергии остановило работу Южно-Уральского водозабора в Оренбурге, что привело к отсутствию водоснабжения в центральной и восточной части города, сообщили «Реальному времени» представители «Росводоканала Оренбурга».

Отключение электроэнергии произошло на подстанции «Береговая», и в настоящее время проводятся работы по устранению проблемы. Возобновление энергоснабжения пока остается под вопросом.

Из-за срабатывания системы защиты на подстанции «Береговая» отключились две кабельные линии электропередачи, вызвав приостановку электроснабжения на улицах 60 лет Октября и Уральской. В настоящее время оперативно-выездные бригады переключают питание оборудования водозабора на мобильные генераторы, а остальных потребителей на резервные кольцевые схемы в целях минимизации негативного воздействия ситуации.



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Анастасия Фартыгина