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Против матери, оставившей ночью в Челнах ребенка в коляске, возбуждено уголовное дело

18:05, 12.10.2020
Против матери, оставившей ночью в Челнах ребенка в коляске, возбуждено уголовное дело
Фото: rosbalt.ru

В отношении матери, которая забыла двухлетнюю дочку в коляске на улице, возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как рассказали в надзорном ведомстве, решается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела из полиции в следственный комитет для дальнейшего расследования. Ход расследования находится на особом контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что мать, оставившую ночью в Челнах ребенка в коляске, привлекут к административной ответственности.

Общество Татарстан
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