В трех субъектах России более 15 тысяч домов остаются подтопленными

Спасатели МЧС продолжают работу на затопленных районах. В настоящее время большое количество сил направлено на ликвидацию происшествий в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол составляет чуть более 10 метров. За прошедшие сутки в трех муниципалитетах от воды освободились 191 жилой дом и 225 приусадебных участков. Однако в восьми районах субъекта остаются подтопленными более 1,9 тысячи жилых домов, более 3,3 тысячи дачных домов, 12 участков автодорог и пять низководных мостов. Специалисты МЧС следят за ситуацией в районах при помощи беспилотников, также вдоль дамбы на реке Тобол ведется непрерывное дежурство.

В Тюменской области остаются подтопленными 93 домовладения. На реках ведутся работы по укреплению и наращиванию высоты дамб. В населенных пунктах Плешково и Кашкаргай 99 специалистов и 4 единицы техники МЧС возводят временные земляные насыпи. В Ишимском и Казанском районах организованы две лодочные переправы. В том числе специалисты ведомства мониторят обстановку и состояние дамбы, информируют и оповещают население и перевозят жителей, продукты питания и медикаменты.

В Оренбургской области от воды освобождено 402 строения. В большинстве районов субъекта уровень рек понижается, однако в зоне паводка остается 15 тысяч жилых домов, более 22 тысяч приусадебных участков и эвакуировано более 17 тысяч человек. В Орске за сутки освободилось от воды 377 строений. Подтопленным остается 2 061 дом. За день работы комплексом «Шквал» перекачано около 10 000 тонн воды. Напомним, МЧС России за время борьбы с паводками в регионах за сутки эвакуировало более 5 тысяч человек.

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