Новичок «Нефтехимика» Юханссон приглашен в сборную Швеции на этап Евротура

Тренерский штаб сборной Швеции по хоккею определился с составом на предстоящий этап Евротура в Москве.

На Кубок Первого канала шведский наставник пригласил 22 хоккеистов, 17 из которых представляют клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Среди приглашенных оказался новичок «Нефтехимика» нападающий Линус Юханссон.

Johan Garpenlöv presenterar Tre Kronors trupp till Channel One Cup. Du ser den digitala presskonferensen med start 13.00 här: https://t.co/FBWA8BhEbh #trekronor pic.twitter.com/5Qz56w0aka — Tre Kronor (@Trekronorse) December 7, 2020

Всего в заявку шведов на турнир вошли 2 вратаря, 7 защитников и 13 форвардов.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Только матчи с участием сборной России состоятся со зрителями.

Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк намеревался провести московский этап Евротура со 100%-ной посещаемостью.