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Новичок «Нефтехимика» Юханссон приглашен в сборную Швеции на этап Евротура

16:47, 07.12.2020
Новичок «Нефтехимика» Юханссон приглашен в сборную Швеции на этап Евротура
Фото: twitter.com/Trekronorse

Тренерский штаб сборной Швеции по хоккею определился с составом на предстоящий этап Евротура в Москве.

На Кубок Первого канала шведский наставник пригласил 22 хоккеистов, 17 из которых представляют клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Среди приглашенных оказался новичок «Нефтехимика» нападающий Линус Юханссон.

Всего в заявку шведов на турнир вошли 2 вратаря, 7 защитников и 13 форвардов.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Только матчи с участием сборной России состоятся со зрителями.

Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк намеревался провести московский этап Евротура со 100%-ной посещаемостью.

СпортХоккей
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