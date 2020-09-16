Третьяк заявил о намерении провести Кубок Первого канала со зрителями

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о намерении российской стороны провести Кубок Первого канала в декабре со 100-процентной посещаемостью. Он надеется, что к этому времени мировая пандемия коронавируса уже пройдет.

— Кубок Первого канала — традиционный турнир. На нем играют наши лучшие хоккеисты. Мы всегда собираем аншлаги. Поэтому его проведение остается в силе. И мы, разумеется, хотим провести домашний этап Евротура — Кубок Первого канала — с болельщиками, причем со 100-процентной посещаемостью. Надеемся, к декабрю наступит спад пандемии, — сказал Третьяк.

Кубок Первого канала запланирован к проведению с 17 по 20 декабря на «ЦСКА Арене». При этом Третьяк заявил, что российский этап состоится, даже в случае отмены Евротура.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по хоккею. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.