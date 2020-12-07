«Нефтехимик» подписал контракт с экс-форвардом «Сочи» Юханссоном
Шведский нападающий Линус Юханссон стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист подписал однолетний контракт с нижнекамским клубом.
Линус Юханссон заключил однолетний контракт до конца сезона с @HCNeftekhimik68 #KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) December 7, 2020
Начало нынешнего сезона Юханссон провел в «Сочи», где в 8 сыгранных матчах набрал 2 (1+1) очка за результативность при показателе полезности «-2».
В последний раз 27-летний нападающий попал в заявку сочинцев 7 октября.
Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал контракт с лучшим бомбардиром казанского «Барса».СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым