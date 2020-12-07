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«Нефтехимик» подписал контракт с экс-форвардом «Сочи» Юханссоном

13:25, 07.12.2020
«Нефтехимик» подписал контракт с экс-форвардом «Сочи» Юханссоном
Фото: hcsochi.ru

Шведский нападающий Линус Юханссон стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккеист подписал однолетний контракт с нижнекамским клубом.

Начало нынешнего сезона Юханссон провел в «Сочи», где в 8 сыгранных матчах набрал 2 (1+1) очка за результативность при показателе полезности «-2».

В последний раз 27-летний нападающий попал в заявку сочинцев 7 октября.

Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал контракт с лучшим бомбардиром казанского «Барса».

СпортХоккей
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