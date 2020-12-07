В казанском метро появились новогодний поезд и еще одна фотозона
В казанском метрополитене установили еще одну новогоднюю фотозону. Она появилась на станции «Суконная слобода». Также в подземке начал курсировать новогодний поезд.
Все желающие могут сделать красивые фотографии и выложить их в соцсетях с хештегом #транспортказани.
Также сегодня на маршрут вышел первый новогодний поезд. В преддверии подготовки празднования Нового года руководство МУП «Метроэлектротранс» объявило конкурс среди работников предприятия на лучшее оформление подвижного состава, сообщает Комитет по транспорту Казани.
Первая фотозона появилась в казанском метро на станции «Проспект Победы».
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