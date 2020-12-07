Тутберидзе-тим поздравила Валиеву с победой на этапе Кубка России в Москве

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила Камилу Валиеву с победой на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве, опубликовав пост в «Инстаграм».

«Поздравляем Камилу Валиеву с золотой медалью на 5-м этапе Кубка России — Ростелеком 2020—2021 гг.», — говорится в сообщении.

Запись была сопровождена хештегом «работаем дальше».

Ранее тренерский штаб Валиевой раскритиковал фигуристку сразу же после окончания произвольной программы, по итогам которой Камила опередила ближайшую преследовательницу на 56 баллов.

Напомним, ранее из-за коронавируса с этапа в Москве снялись Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Подробнее о победе Валиевой можно почитать в материале «Реального времени».