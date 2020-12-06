Камила Валиева выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию

В Москве завершились выступления в женском одиночном катании в рамках пятого этапа Кубка России.

Победительницей стала Камила Валиева. Представитель группы тренера Этери Тутберидзе набрала 254,86 балла за две программы и безоговорочно выиграла этап.

Ставшая второй Ксения Цибинова набрала на 56 баллов меньше Валиевой — 198,44. Тройку замкнула Анастасия Тараканова (195,27), которая тренируется у казанского тренера Ксении Ивановой.

Фото: fsrussia.ru

Напомним, ранее из-за коронавируса с этапа в Москве снялись Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.