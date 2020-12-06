Новости спорта

18:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Камила Валиева выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию

18:04, 06.12.2020
Камила Валиева выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию
Фото: fsrussia.ru

В Москве завершились выступления в женском одиночном катании в рамках пятого этапа Кубка России.

Победительницей стала Камила Валиева. Представитель группы тренера Этери Тутберидзе набрала 254,86 балла за две программы и безоговорочно выиграла этап.

Ставшая второй Ксения Цибинова набрала на 56 баллов меньше Валиевой — 198,44. Тройку замкнула Анастасия Тараканова (195,27), которая тренируется у казанского тренера Ксении Ивановой.

Фото: fsrussia.ru

Напомним, ранее из-за коронавируса с этапа в Москве снялись Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

СпортФигурное катание
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем