Туктамышева пропустит этап Кубка России в Москве из-за коронавируса

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка сдала положительный тест на коронавирус и ушла на самоизоляцию.

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — говорится на сайте ФФККР.

Елизавета Туктамышева. Фото: fsrussia.ru

Пятый этап Кубка России состоится в Москве с 5 по 8 декабря. Все соревнования пройдут без зрителей.

Напомним, ранее в столице страны прошел этап мирового Гран-при по фигурному катанию, победительницей которого стала Туктамышева.