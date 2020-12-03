Туктамышева пропустит этап Кубка России в Москве из-за коронавируса
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Фигуристка сдала положительный тест на коронавирус и ушла на самоизоляцию.
«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — говорится на сайте ФФККР.
Пятый этап Кубка России состоится в Москве с 5 по 8 декабря. Все соревнования пройдут без зрителей.
Напомним, ранее в столице страны прошел этап мирового Гран-при по фигурному катанию, победительницей которого стала Туктамышева.СпортФигурное катание
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