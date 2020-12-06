В Татарстане выявили 90 новых случаев коронавируса

В Татарстане за сутки выявили 90 новых случаев COVID-19, из них восемь — завозные, остальные — контактные. 16 заболевших госпитализированы, 74 проходят лечение на дому.



Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 10 865 человек.

В Казани зафиксировано 58 новых случая COVID-19, в Набережных Челнах — 10. В Нижнекамском и Рыбно-Слободском районах РТ зарегистрировано по шесть случаев заболевания.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 50 лет — 37 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За сутки выздоровел 61 татарстанец. Общее количество вылечившихся пациентов достигло 9 479 человек.



Умерли от коронавируса в Татарстане 147 человек.

В России за сутки выявили 29 039 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших достигло 2 460 770 россиян.



Татьяна Демина