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В России за сутки выявили 29 039 заразившихся коронавирусом — это новый рекорд

11:26, 06.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 29 039 заразившихся коронавирусом — это новый рекорд
Фото: realnoevremya.ru

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 29 039, что является новым рекордом. Общее количество заболевших составляет 2 460 770 человек, сообщили в оперштабе.

Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 21 342 человека, всего — 1 937 738. Умерли 457 человек, общее число умерших — 43 141 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Предыдущий «рекорд» был установлен вчера — 28 782 новых случаев коронавируса.

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