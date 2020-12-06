В России за сутки выявили 29 039 заразившихся коронавирусом — это новый рекорд

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 29 039, что является новым рекордом. Общее количество заболевших составляет 2 460 770 человек, сообщили в оперштабе.



Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 21 342 человека, всего — 1 937 738. Умерли 457 человек, общее число умерших — 43 141 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Предыдущий «рекорд» был установлен вчера — 28 782 новых случаев коронавируса.

