США признали уроженцев Курил японцами

Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

США уже давно, с 2018 года, считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом сообщает японская газета Hokkaido Shimbun (статью приводит «ИноСМИ»).

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa, которую цитирует японская газета.



Напомним, что у России и Японии нет мирной договоренности о правах на острова Большой Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен окончательно разрешить спор с Россией о принадлежности южной части Курильских островов.

Ранее сообщалось, что на сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы включили в состав Японии.