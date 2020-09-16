Новое правительство Японии настроено на развитие отношений с Россией

Новое правительство Японии настроено на развитие в различных областях отношений с Россией. В министерстве воздерживаются от прогнозов, но исходя из национальных интересов японское правительство намерено развивать японско-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на японский МИД.

Отношения России с Японией омрачают претензии Токио на острова Большой Курильской гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи и отсутствие мирного договора. СССР и Япония в 1956 году подписали совместную декларацию: Москва была согласна рассматривать в случае заключения мирного договора передачу Японии двух островов.

Москва придерживается позиции включения островов в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Это означает, что суверенитет России над ними не подлежит сомнению.

Напомним, после ухода в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ новым премьером страны был назначен председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) — Ёсихидэ Суга.

