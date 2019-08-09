На сайте Олимпиады — 2020 южные Курилы включили в состав Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 опубликовали карту следования олимпийского огня. В состав Японии оказались включены четыре российских острова Курил.

Если на сайте Игр нажать на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, то будет открыт маршрут олимпийского огня на территории Японии.

Отметим, что принадлежность южных островов Курильского архипелага оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут летом 2020 года, по ожиданиям организаторов, турнир посетят более 10 млн человек.



Напомним, ранее в «Реальном времени» появилась статья о том, почему Олимпиада в Японии станет лучшей для спортсменов из Татарстана.