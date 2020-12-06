Путин пообещал покататься на коньках с 9-летним мальчиком

Президент России Владимир Путин принял участие в акции «Ёлка желаний», которую запускал татарстанский благотворительный проект «Мечтай со мной». Глава государства выбрал два письма и пообещал исполнить мечты написавших их детей.

Одно послание составил 9-летний Дима из Челябинской области. Его желанием было побывать на Красной Площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент.

Автор второго письма, 10-летний Александр мечтает увидеть и обнять панду, передает пресс-служба проекта.

Напомним, акцию «Ёлка желаний» организует благотворительный проект «Мечтай со мной», который начинал свою деятельность в Татарстане, а теперь стал всероссийским.

В 2018 году президент РФ взялся исполнить мечты сразу пяти детей. Одному из них помог снять ролик о самолете Ил-96, другого мальчика Путин покатал на вертолете и так далее.