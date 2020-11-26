В Минздраве Удмуртии проверят качество оказания медпомощи сыну экс-мэра Архангельска, умершему от малярии

Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с гибелью владельца корпорации Big Funny, развивающей сеть аттракционов «Дом вверх дном» и «Музей иллюзий» Александра Донского, умершего в Ижевске от малярии. Ведомство проведет служебную проверку.



Там отметили, что после возвращении из стран, неблагополучных по малярии и проявлении признаков заболевания турист обязательно должен уведомить об этом врачей и находиться на карантине. Однако в медорганизации Удмуртии не поступало никаких данных о прибытии в республику гражданина из неблагополучных по малярии регионов Африки.

Источник «Интерфакса» уточнил, что Донской поздно обратился к врачу и не сообщил о том, что был в экзотической стране.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник СМИ сообщили о смерти предпринимателя Александра Донского от малярии. Его отец — бывший мэр Архангельска Александр Донской-старший — возложил часть ответственности на врачей, которые назначили неправильное лечение. Стоит отметить, что бизнесмен вернулся в Россию после поездки в Занзибар.

После этого он решил объехать 10 городов, чтобы осмотреть новые локации и придумать концепции для музеев. Сначала он побывал в Казани, а затем добрался до Ижевска. В Удмуртии он почувствовал себя плохо и позже скончался.



Татьяна Леухина