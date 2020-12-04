Генменеджер «Ак Барса» объяснил, почему клуб подписал защитника Мерфи

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен защитника Тревора Мерфи из «Куньлуня». По словам функционера, канадский хоккеист поможет команде при игре в большинстве и укрепит оборонительную линию.

«Для усиления бригад большинства и укрепления обороны на пятаке нам был необходим иностранный защитник c умением контролировать шайбу и вести борьбу. Канадские хоккеисты традиционно сильны в этих компонентах, и мы увидели необходимые навыки в Мерфи», — сказал Якубов.

При этом генменеджер заявил, что клуб давно следил за игрой Мерфи, изучая возможность приглашения.

«Мы следили за этим игроком еще год назад, долго изучали его возможности. Ему было непросто проявить себя в предыдущей команде, однако определенный набор качеств Тревор показывал и в АХЛ, и уже в КХЛ. Считаем, что новый защитник добавит нам не просто глубины состава, но и усилит оборонительную линию», — приводит слова Якубова пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Мерфи был обменян из «Куньлуня» на денежную компенсацию и права на защитника Войтеха Мозика, выкупленные у «Витязя».

Ранее сообщалось, что ради подписания иностранного защитника «Ак Барс» готов расстаться с одним из легионеров команды. Наиболее вероятным кандидатом на уход является Патрис Кормье, который накануне стал лучшим игроком «барсов» в победной игре с «Нефтехимиком» (6:1).

Подробнее о победе «Ак Барса» в Нижнекамске и возможных трансферных сделках клуба в декабре можно почитать в материале «Реального времени».