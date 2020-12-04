«Ак Барс» объявил о переходе защитника Мерфи из «Куньлуня»

Защитник «Куньлуня» Тревор Мерфи стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Хоккеист перешел в результате обмена, по итогам которого китайская команда получила денежную компенсацию и права на защитника Войтеха Мозика, выкупленные у «Витязя».

Контракт Мерфи с «Ак Барсом» рассчитан на два сезона до 30 апреля 2022 года. За казанский клуб защитник будет выступать под 88-м игровым номером.

В нынешнем сезоне Мерфи сыграл за «Куньлунь» 17 матчей в регулярном первенстве КХЛ, в которых набрал 8 (0+8) очков за результативность.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» может расстаться с нападающим Патрисом Кормье для приобретения иностранного защитника.