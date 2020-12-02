«Ак Барс» может расстаться с Фисенко и Кормье для подписания защитника

«Ак Барс» рассматривает вариант расставания с двумя хоккеистами ради приобретения нового атакующего защитника. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, для этого казанцы могут расстаться с нападающими Михаилом Фисенко и Патрисом Кормье. На освободившееся место в «Ак Барсе» рассчитывают подписать защитника, способного усилить игру команды в большинстве.

Фото: ak-bars.ru

В текущем сезоне КХЛ Фисенко набрал 2 (1+1) очка в 20 матчах при показателе полезности «0». Кормье сыграл 24 игры, в которых отметился 10 (2+8) баллами за результативность при показателе полезности «+2».

Напомним, накануне «Ак Барс» проиграл в гостях «Авангарду» (0:3). Подробнее о причинах поражения можно почитать в материале «Реального времени».