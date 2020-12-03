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Председатель совета директоров ЛУКОЙЛа и сенатор от Самарской области получили медали в честь 100-летия ТАССР

18:21, 03.12.2020 1
Председатель совета директоров ЛУКОЙЛа и сенатор от Самарской области получили медали в честь 100-летия ТАССР
Фото: president.tatarstan.ru

В Москве в полпредстве Татарстана состоялась церемония вручения медалей в честь 100-летия ТАССР. Памятной награды удостоились девять человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочей поездкой в столице, вручил эти медали председателю совета директоров ЛУКОЙЛа Равилю Маганову и сенатору от Самарской области Фариту Мухаметшину.

Фото: president.tatarstan.ru

Также награда досталась директору НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Рамилу Хабриеву, гендиректору ООО «Торговый Дом «Татарстан» Фуаду Султанову, председателю национально-культурной автономии татар Московской области Фариту Мухтасарову и зампредседателя центра «Патриот. Спорт» Расиму Акчурину, передает пресс-служба президента РТ.

Кроме них медали получили ветеран труда Азат Валиев, писатель Назифа Каримова, режиссер и актер Борис Львович.

Также медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» была награждена гендиректор ООО «СИНТЕХ» Елена Сапронова.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:34
    Да всем татарам России сразу раздайте
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