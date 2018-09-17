Экс-посол России и бывший вице-премьер РТ Мухаметшин стал сенатором от Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня назначил бывшего посла РФ в Молдавии Фарита Мухаметшина членом Совета Федерации от Самарской области.

«Назначить на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от правительства Самарской области Мухаметшина Фарита Мубаракшевича», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства.

В документе уточняется, что постановление вступает в силу со дня его подписания.

Место в Совете Федерации освободилось после ухода Азарова с поста сенатора на должность врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года.



Фарит Мухаметшин возглавлял посольство РФ в Молдавии с 2012 года. Он окончил Казанский авиационный институт в 1970 году. Дипломатическую академию СССР окончил в 1990 году. С 1995 по 1999 год дипломат занимал должность вице-премьера РТ — полномочного представителя РТ при президенте РФ.

Ранее сообщалось, что Мухаметшин уйдет с поста посла РФ в Молдавии в связи с достижением предельного возраста госслужбы. Его сменит Олег Васнецов.