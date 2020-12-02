Голикова: ситуация с коронавирусом в стране «зафиксировалась»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что распространение COVID-19 в стране замедлилось. Об этом говорит количество открываемых коек для пациентов с коронавирусом.

«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, это 276 тысяч. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо», — приводит «РИА Новости» слова вице-премьера.

Фото: kremlin.ru

Отчитываясь перед президентом РФ Владимиром Путиным, Голикова добавила, что количество свободных коек тоже начинает расти.

«Это во многом связано в том числе и с возможностью открытия новых специализированных инфекционных госпиталей, и с реализацией того поручения, которое вы давали по выделению финансовых ресурсов на приобретение лекарств для амбулаторного оказания медицинской помощи, которое тоже дало возможность высвободить соответствующий коечный фонд», — добавила зампред правительства.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили о замедлении темпов распространения COVID-19. Глава ведомства Анна Попова выразила надежду, что после новогодних праздников ситуация с коронавирусом в России не ухудшится.

