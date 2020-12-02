Верховный суд РФ: продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд РФ сообщил, что магазины вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если это установлено регионом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

В суд с иском обратился Смоленский центр права и социологии, который оспаривал методические рекомендации Минпромторга о введении в регионах режима обязательного использования масок СИЗ.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти соответствующих субъектов РФ были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», — говорится в решении суда.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса Роспотребнадзор по РТ проверил 26 807 объектов, нарушения «антиковидных мер» были выявлены в 1 772. В ведомстве отметили, что доля нарушителей в республике растет.

Ранее политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева разбиралась, что именно должны носить граждане в магазинах.