Роспотребнадзор по Татарстану констатировал рост числа нарушителей «антиковидных» мер

Всего с начала пандемии коронавируса Роспотребнадзор по Татарстана проверил 26 807 объектов, нарушения «антиковидных мер» были выявлены в 1 772. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Любовь Авдонина:

«За прошедшие две недели проверено было 1 445 объектов и нарушения были выявлены в 152, это составляет 10,5%. К сожалению, это доля несколько увеличилась. Помните, ранее я говорила, что доля составляет порядка 8%».

Роспотребнадзор также начал проверки средних специальных учебных заведений, пока что проверены 29 из 150 ссузов. Об итогах Авдонина обещала рассказать позднее.

Были проверены 186 объектов общественного питания, в 13 были нашли нарушения.

«Все нарушители также приглашены для составления протоколов. И в этой части мы обращаемся к хозяйствующим субъектам — необходимо все-таки неукоснительно соблюдать меры профилактики, поскольку не хотелось бы идти на дополнительные ограничения в этой части и омрачать всем нам новогодние праздники», — сказала Авдонина.

Специалист также отметила, что все еще есть нарушения в объектах продовольственной торговли. За минувшие жве недели сотрудники Роспотребнадзора проверили 293 точки и выявили 19 нарушений. Самое частое — несоблюдение масочно-перчаточного режима сотрудниками.

Ранее Роспотребнадзор по РТ проверил 30 вузов и 14 филиалов на нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Их выявили на 14 объектах.