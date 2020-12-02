Нижнекамское «Домостроительное объединение» меняет собственника на фоне банкротных исков

Фото: Максим Платонов

Кто владеет ДСО

В конце ноября нижнекамское ООО «Домостроительное объединение» (ДСО) сменило бенефициара. Эта организация выступает в качестве учредителя для нескольких нижнекамских стройкомпаний, одна из наиболее крупных — ООО «ЖИК-НК», которое занимается строительством жилых домов, как по линии Госжилфонда РТ, так и на коммерческой основе.

Ранее бенефициаром ДСО и, как следствие, дочерних компаний выступал Сергей Самилов. СМИ высказывали предположения о том, что он может быть родственником экс-депутата Госсовета Татарстана Валерия Самилова — в обоснование этого приводился и тот факт, что компании Валерия Самилова «Ресурс-Инвест» до 2013 года принадлежало 99% ДСО, однако официально эта информация не подтверждалась и не опровергалась. Валерий Самилов не стал отвечать на вопросы «Реального времени» об ООО «ДСО».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», новым владельцем ООО «ДСО» стал некий Даниил Тюрин. Ранее за ним не числилось других компаний, в СМИ он также не фигурировал. Напрямую связаться с нынешним и бывшим бенефициарами ДСО не удалось, «Реальное время» направило запрос руководству компании и готово опубликовать ответ по получении.

В конце минувшей недели конкурсное производство было введено на нижнекамском «Заводе крупнопанельного домостроения». Фото ntr-24.ru

Кто хочет банкротства «дочек» ДСО

Смена бенефициаров происходит на фоне судебных исков к компаниям ДСО. Так, в конце минувшей недели конкурсное производство было введено на нижнекамском «Заводе крупнопанельного домостроения» (под наблюдением завод находится с сентября этого года). Истцом выступал уже упомянутый выше «Ресурс-Инвест» (который сам, к слову, выступает ответчиком по банкротному иску от ФНС, решение еще не вынесено).

Требования к заводу проистекали еще из судебного иска 2017 года, который подавала УК «Камаглавстрой» (позже прекратила деятельность при присоединении к «Ресурс-Инвесту»). Завод задолжал около 9 млн рублей за аренду некой строительной техники, которая обходилась ему в 3 млн в месяц. Как следует из документов суда, в банкротном процессе представители завода требования признавали и сообщали, что средств расплатиться не имеют.

Этим летом стали появляться сообщения о задержках зарплаты на заводе — речь шла о долгах более 7 млн рублей перед более чем 200 работниками. Тогда вмешиваться пришлось прокуратуре. За 2019 год выручка завода составила 438,7 млн рублей при чистом убытке свыше 127,3 млн рублей. Финансовые показатели завода снижались с 2015 года — тогда выручка завода достигала почти 1,46 млрд рублей, прибыль составляла свыше 30 млн рублей.

Всего же «ЖИК-НК» участвует в четырех судебных исках на 25 млн рублей. Фото yandex.ru

ДСО участвует в капитале еще двух действующих компаний — «ЖИК-НК» и сравнительно небольшой (выручка за 2019 год — 677 тыс. рублей) «Центрстрой-НК». К самой «ЖИК-НК» намеревается подать иск ООО «Домкор проект» — сообщение об этом опубликовано в реестре юридически значимых сведений. «Домкор проект» является частью группы компаний «Домкор», связанных с семьей бывшего главы Госжилфонда Татарстана Талгата Абдуллина. Требования «Домкор проекта», как следует из сообщения, проистекают из судебного решения от июля этого года — по нему «ЖИК-НК» задолжала компании Абдуллиных чуть меньше 400 тысяч рублей за некую проектную документацию.

Всего же «ЖИК-НК» участвует в четырех судебных исках на 25 млн рублей (интересно, что один из них, на 3,7 млн рублей, — от ДСО). Однако в отношении компании есть незакрытые исполнительные производства на 145,8 млн рублей. За 2019 год выручка компании составила 793 млн рублей, чистый убыток — 216 млн рублей. Три предшествующих года компания также генерировала убыток в пределах 30—50 млн рублей в год.

Александр Артемьев