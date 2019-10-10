Госжилфонд выдает ключи новоселам соципотечного дома в Нижнекамске

Сегодня в 49-м микрорайоне Нижнекамска началось заселение 160-квартирного жилого дома №41 (строительный №49-11) по ул. Фикрята Табеева. В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки — работники бюджетных организаций и предприятий.

Инвестор строительства дома — Государственный жилищный фонд при президенте РТ. Технический заказчик и подрядчик — ООО «ЖИК-НК».

В доме 10 жилых этажей, 4 подъезда, общая площадь квартир составляет около 8 тыс. кв. м. Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

В текущем году Госжилфонд уже заселил в Нижнекамске 3 многоквартирных жилых дома на 400 квартир. К слову, в настоящее время в 49-м микрорайоне города завершается строительство соципотечного дома №49-16 на 120 квартир.

Всего в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.