В Татарстане за минувшие сутки выявили 90 новых случаев COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 90 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 10 514 случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.
Выздоровели 43 человека, за весь период — 9 182 пациента, добавил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
За последние сутки подтвердились два летальных случая от инфекции. На 1 декабря в Татарстане зафиксировано уже 138 смертей от коронавируса.
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