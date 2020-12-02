В Татарстане за минувшие сутки выявили 90 новых случаев COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 90 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 10 514 случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Фото: Ринат Назметдинов

Выздоровели 43 человека, за весь период — 9 182 пациента, добавил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



За последние сутки подтвердились два летальных случая от инфекции. На 1 декабря в Татарстане зафиксировано уже 138 смертей от коронавируса.



Татьяна Леухина