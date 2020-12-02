В Казани закрылась на зиму смотровая площадка «Чаши»

В Казани на зимний период закрылась смотровая площадка Центра семьи «Казан». В этом году из-за пандемии коронавируса она открылась чуть позднее, чем обычно.

Жители и гости города могли посетить ее с 27 мая по 29 ноября. За семь месяцев на смотровой площадке побывали более 80 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru

С 6 октября смотровая площадка Центра семьи «Казан» работала по новому графику — до 20.00 вместо 22.00.

Татьяна Леухина