Смотровая площадка Центра семьи «Казан» начинает работу по новому режиму

С сегодняшнего дня, с 6 октября, смотровая площадка Центра семьи «Казан» начала работу по новому графику: она будет открыта до 20.00. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.



Билет можно приобрести по цене 150 рублей для взрослых и за 100 рублей для посетителей до 18 лет. Детям до 7 лет — бесплатно.

При посещении необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

realnoevremya.ru

Из-за эпидемиологической ситуации этом году смотровая площадка начала работу позже обычного — в конце мая. Ранее она работала до 22.00.

Ранее сообщалось о закрытии 25 июля для посетителей смотровой площадки Центра семьи «Казан». Это было связано с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!», посвященного Дню воздушного флота России.