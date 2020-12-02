Художники Татарстана раскритиковали выставку экс-чиновницы Минобороны, которая пройдет в Казани

Художники Татарстана раскритиковали показ выставки экс-чиновницы Минобороны России Евгении Васильевой в Галерее современного искусства в Казани.

Татарстанский живописец Фарид Якупов заявил, что это — «больше чем плевок в сторону наших художников». Его отец — выдающийся советский и российский художник Харис Якупов — был одним из основателей Музея изобразительного искусства и выставочного зала.

— Что творят с его детищем, которое он любил, создал для высокого искусства, просто кошмар! — заявил Фарид Якупов.

Он предположил, что казанской Галерее современного искусства «приказали сверху» провести эту выставку, а учреждение лишь исполняет установку начальства.

Казанский художник Рустем Хузин отнесся с понимаем к проведению различных выставок в галерее и отметил, что творчество Васильевой оценит время.

— Для меня ни сама Васильева, ни ее «творчество» не представляют никакого интереса. Она — это продукт нашего времени. Просто человек с запятнанной репутацией пользуется своими связями. Но обычного человека не обманешь. Сейчас время «голых королей».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выставка «Иноземье» Евгении Васильевой откроется завтра, 3 декабря, в Галерее современного искусства при Музее изобразительных искусств РТ. Экспозиция будет действовать до 3 февраля 2021 года.

Евгения Васильева возглавляла структуру Минобороны «Оборонсервис». Следствие считало, что министр обороны Анатолий Сердюков с ее помощью занимался отчуждением собственности министерства. Позже чиновника освободили от уголовного преследования, а Васильеву приговорили к реальному сроку, признав ее виновной в многомиллионных хищениях. Однако она получила условно-досрочное освобождение.



Подробности — в материале «Реального времени».

