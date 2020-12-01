В Альметьевске выявили свалку производственных отходов площадью свыше 58 тысяч кв. метров

В Альметьевске по улице Индустриальной инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ выявили незаконную свалку отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На площади в 58 679 кв. метров обнаружено хаотичное скопление бетонных изделий, полиэтиленовые пленки и веток деревьев.

В отношении должностного лица составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Фото: eco.tatarstan.ru

Нарушителю природоохранного законодательства РФ грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

В ноябре в Московском районе Казани ликвидировали незаконную свалку отходов после строительных и ремонтных работ.



Татьяна Демина