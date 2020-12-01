Новости происшествий

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Альметьевске выявили свалку производственных отходов площадью свыше 58 тысяч кв. метров

17:37, 01.12.2020
В Альметьевске выявили свалку производственных отходов площадью свыше 58 тысяч кв. метров
Фото: eco.tatarstan.ru

В Альметьевске по улице Индустриальной инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ выявили незаконную свалку отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На площади в 58 679 кв. метров обнаружено хаотичное скопление бетонных изделий, полиэтиленовые пленки и веток деревьев.

В отношении должностного лица составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Фото: eco.tatarstan.ru

Нарушителю природоохранного законодательства РФ грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

В ноябре в Московском районе Казани ликвидировали незаконную свалку отходов после строительных и ремонтных работ.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем