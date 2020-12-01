В Альметьевске выявили свалку производственных отходов площадью свыше 58 тысяч кв. метров
В Альметьевске по улице Индустриальной инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ выявили незаконную свалку отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На площади в 58 679 кв. метров обнаружено хаотичное скопление бетонных изделий, полиэтиленовые пленки и веток деревьев.
В отношении должностного лица составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).
Нарушителю природоохранного законодательства РФ грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей.
В ноябре в Московском районе Казани ликвидировали незаконную свалку отходов после строительных и ремонтных работ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым