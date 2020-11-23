В Московском районе Казани ликвидировали незаконную свалку строительных отходов

В Московском районе Казани выявили незаконную свалку отходов после строительных и ремонтных работ. На данный момент она ликвидирована. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Общая площадь свалки составила 360 кв. метров, объем — 450 куб. метров.

По данным Управления Росреестра по РТ территория, на которой обнаружены строительные отходы, принадлежит компании, занимающейся обработкой вторичного неметаллического сырья.

Фото: eco.tatarstan.ru

Организация привлечена к административной ответственности по статье ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»). Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей.

Напомним, что ранее в Советском районе Казани, в микрорайоне Самосырово, инспекторы Минэкологии РТ обнаружили незаконную свалку общей площадью 4 540 кв. метров и объемом 5,9 тыс. куб. метров.



Татьяна Демина