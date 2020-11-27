В ВОЗ сообщили о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса «Спутник V»

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что заинтересованность в российской вакцине от коронавируса «Спутник V» остается. В ВОЗ хотят получить больше информации о препарате.

«Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях», — цитирует ТАСС помощника гендиректора ВОЗ Марианджелу Симао.

В организации осведомлены, что вакцина «Спутник V» показала эффективность 95%. Однако там настаивают на рассмотрение препарата регулярными органами ВОЗ «с точки зрения предварительной квалификации и чрезвычайных разрешений».

Фото: minzdrav.gov.ru

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что ведомство направило заявку на одобрение «Спутника V» в Европейскую медицинскую ассоциацию.



Татьяна Демина