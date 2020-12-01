Кварацхелия вернулся в расположение «Рубина» и провел тренировку с командой

Полузащитник Хвича Кварацхелия вернулся в расположение «Рубина» из сборной Грузии. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Грузинский футболист провел сегодня тренировку в общей группе команды.

Напомним, Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в сборной Грузии. Более двух недель футболист провел на карантине.

Хвича пропустил две последние игры «Рубина» в РПЛ. Без него казанцы уступили дома «Ростову» (0:2) и обыграли ЦСКА (1:0).