Новости спорта

16:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кварацхелия вернулся в расположение «Рубина» и провел тренировку с командой

16:14, 01.12.2020
Кварацхелия вернулся в расположение «Рубина» и провел тренировку с командой
Фото: vk.com/fcrk

Полузащитник Хвича Кварацхелия вернулся в расположение «Рубина» из сборной Грузии. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Грузинский футболист провел сегодня тренировку в общей группе команды.

Напомним, Кварацхелия сдал положительный тест на коронавирус в сборной Грузии. Более двух недель футболист провел на карантине.

Хвича пропустил две последние игры «Рубина» в РПЛ. Без него казанцы уступили дома «Ростову» (0:2) и обыграли ЦСКА (1:0).

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем