Прокуратура обнаружила нарушения в работе челнинского зоопарка «Тулпар»
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах. Выяснилось, что у зоопарка нет разрешения на содержание многих животных.
В проверке также участвовали специалисты Волжско-Камского управления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора по РТ и Госкомитета РТ по биоресурсам. Проверяющие выявили отсутствие документов на и сертификатов на корм. Кроме этого нет документов о сделанных прививках и не проводились исследования проб крови животных на высокопатогенный грипп птиц, передают «Челнинские известия».
Зоопарку выписано несколько административных протоколов.
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