Прокуратура обнаружила нарушения в работе челнинского зоопарка «Тулпар»

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах. Выяснилось, что у зоопарка нет разрешения на содержание многих животных.

В проверке также участвовали специалисты Волжско-Камского управления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора по РТ и Госкомитета РТ по биоресурсам. Проверяющие выявили отсутствие документов на и сертификатов на корм. Кроме этого нет документов о сделанных прививках и не проводились исследования проб крови животных на высокопатогенный грипп птиц, передают «Челнинские известия».



Зоопарку выписано несколько административных протоколов.



В казанском зоопарке «Река Замбези» объяснили, почему не могут принять домашних животных.

