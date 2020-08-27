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Прокуратура обнаружила нарушения в работе челнинского зоопарка «Тулпар»

22:19, 27.08.2020
Прокуратура обнаружила нарушения в работе челнинского зоопарка «Тулпар»
Фото: vk.com/tulpar333

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах. Выяснилось, что у зоопарка нет разрешения на содержание многих животных.

В проверке также участвовали специалисты Волжско-Камского управления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора по РТ и Госкомитета РТ по биоресурсам. Проверяющие выявили отсутствие документов на и сертификатов на корм. Кроме этого нет документов о сделанных прививках и не проводились исследования проб крови животных на высокопатогенный грипп птиц, передают «Челнинские известия».

Зоопарку выписано несколько административных протоколов.

В казанском зоопарке «Река Замбези» объяснили, почему не могут принять домашних животных.

Общество Татарстан
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