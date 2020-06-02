Прокуратура Челнов нашла нарушения в зоопарке конноспортивной школы «Тулпар»

Прокуратура Набережных Челнов по поручению главы надзорного ведомства республики Илдуса Нафикова провела проверку после жалоб пользователей в соцсетях на ненадлежащее содержание животных в конноспортивной школе «Тулпар».

В ходе проверки правоохранители не выявили фактов жестокого обращения с животными. Но в надзорном ведомстве обратили внимание на нарушения в части утилизации отходов. Так, в зоопарке не заключили договор на их утилизацию, вместо этого мусор сжигался на территории конноспортивной школы.

Также сотрудники не организовали отбор проб крови от коз и оленей для исследований на бруцеллез. Вольер у волка не соответствовал требованиям: промежутки в ограде не могли предостеречь посетителей от хищника.

Помимо этого, территория зоопарка не была огорожена въездными воротами, в самом комплексе нет системы оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и видеонаблюдения, а у охранника нет металлодетектера.

В ведомстве отметили, что вместе с прокуратурой города свою проверку начала проводить природоохранная прокуратура. Сейчас правоохранители проверяют соблюдение требований экологического законодательства.

Поводом для вмешательства стали многочисленные жалобы на незаконное обращение с дикими, в том числе краснокнижными животными. Проверка продолжается, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

О голодных и неухоженных питомцах зоопарка «Тулпар» сообщили СМИ. Жители города рассказали, что у волка сломана передняя лапа, верблюды грязные и голодные.

