Бывший глава Академии наук Башкирии поделился воспоминаниями об умершем экс-президенте РАН

Член президиума Российской академии наук (РАН) и бывший руководитель Академии наук Башкирии Роберт Нигматуллин поделился воспоминаниями о бывшем президенте РАН академике Владимире Фортове.

«Мы с ним давнишние друзья, друг друга критиковали, друг друга хвалили — целая жизнь. Он выдающийся учёный, физик, концентрировался на экстремальном состоянии вещества. То есть вещество при высочайших давлениях и высочайших температурах. Вот его основной научный интерес, он с юности этим занимался», — приводит RT слова ученого.

Нигматуллин рассказал, что бывший руководитель РАН был благожелательным человеком и эффективным государственным деятелем. Во время премьерства Виктора Черномырдина Фортов возглавлял Государственный комитет по науке в ранге вице-премьера.

Фото: kremlin.ru

«Это большая потеря для нашей академии... Он был человек незлобный, довольно мягкий. Для меня и для наших коллег это большая беда», — добавил Нигматуллин.

Напомним, Фортов скончался на прошлой неделе на фоне заражения коронавирусом.

Сам академик Нигматуллин с 2017 года руководит Институтом океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Избирался депутатом Госсобрания — Курултая Башкирии в 1995 и 1999 годах. В 1999 году был избран депутатом Госдумы от республики.

Также в 2017 стал членом национального совета «Милли шура» на съезде Всемирного конгресса татар.