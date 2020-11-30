Новости общества

19:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства для госслужащих

18:03, 30.11.2020
Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете госслужащим иметь гражданство (подданство) или вид на жительство иностранного государства.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, цель внесения соответствующих изменений в законодательство РФ — уточнение положений законодательства, устанавливающих ограничение для замещения государственных (муниципальных) должностей, должностей государственной (муниципальной) службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России в другом государстве.

Фото: kremlin.ru

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем