Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства для госслужащих

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете госслужащим иметь гражданство (подданство) или вид на жительство иностранного государства.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, цель внесения соответствующих изменений в законодательство РФ — уточнение положений законодательства, устанавливающих ограничение для замещения государственных (муниципальных) должностей, должностей государственной (муниципальной) службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России в другом государстве.

Фото: kremlin.ru

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих.

Татьяна Демина