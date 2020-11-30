Паспорт болельщика (Fan ID) в российском футболе введут с сезона-2021/22

Со следующего игрового сезона на футбольных матчах в России введут паспорт болельщика (Fan ID). Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Система Fan ID будет отличаться от той, которая была внедрена на российских аренах во время проведения чемпионата мира — 2018.

«Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Пока не планируем распространять (на другие виды спорта), кроме футбола. Сейчас все на стадии утверждения и согласования», — сказал Матыцин.

Фото: tatarstan.ru

Он также отметил, что контроль за допуском на стадионы очень важен для организации и безопасного проведения соревнований.

Fan ID — нововведение, принадлежащее России, которое появилось во время чемпионата мира в 2018 году. Это персонализированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, сходивший на матч.

Напомним, на подготовку и проведение матчей чемпионата Европы в России планируется потратить более 6,3 млрд рублей.